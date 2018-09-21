Порошенко подав до суду на BBC за наклеп (відео)

Позов стосується матеріалу щодо виплат адвокату Трампа за зустріч українського та американського президента.

Президент України Петро Порошенко подав до суду на BBC за наклеп через матеріал, у якому британський телеканал стверджував, що представники українського президента заплатили 300 тисяч доларів за зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph.

Адвокати Порошенка наголосили на тому, що інформація у матеріалі не відповідає дійсності та шкодить репутації президента України.

"Твердження про те, що заявник (Порошенко – ред.) винен в серйозній корупції, саме по собі є надзвичайно вагомим і серйозним … Це також викликало у нього значне занепокоєння і збентеження, оскільки це твердження ставить під удар його особисту гідність і чесність", - йдеться в поданні до Високого суду Лондона адвокатів президента України.

За їхніми словами, публікація BBC "завдала шкоди репутації Порошенка, що особливо небезпечно, оскільки той активно просуває в Україні антикорупційні кроки".

В документі також йдеться про те, що у BBC не було жодних доказів існування «будь-яких сплат чи таємних переговорів». Однак, видання все одно вирішило опублікувати цей матеріал, попри те, що «журналістам постійно говорили, що ці звинувачення були абсолютно неправдивими, а також що не було ніяких сплат і закулісних розмов». В поданні сказано, що BBC відмовився публікувати уточнення чи вибачитися.

Цей матеріал досі можна знайти на сторінці телеканалу BBC, він не був видалений. Прес-секретар BBC у коментарі The Telegraph зазначив: «Ми не можемо давати коментарі щодо справи, яка зараз триває».

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Нагадаємо, в статті ВВС йшлося про те, що зустріч президентів США Дональда Трампа та України Петра Порошенка в червні 2017 року була організована за великі гроші. В розслідуванні ВВС з посиланням на джерела повідомлялося, що спочатку зустріч Порошенка й Трампа планувалася короткою. Київ хотів більше часу на переговори. Тому, мовляв, підключили неофіційні канали – вийшли на адвоката Трампа Майкла Коена, який за своє сприяння в проведенні розширених переговорів нібито отримав від 400 до 600 тисяч доларів.

Адміністрація президента України назвала цю інформацію фейком. В Адміністрації наголосили, що зустріч була організована винятково дипломатичними шляхами, зокрема за допомогою посольства України в США. У Порошенка вимагають опублікувати спростування інформації і обіцяють подати позов до суду у разі, якщо цього не відбудеться.