У Порошенка заперечують, що його перша зустріч із Трампом була організована за сотні тисяч доларів

Українсько-американський саміт у червні 2017 року був організований винятково офіційними дипломатичними каналами, зокрема Посольством України у США.

В Адміністрації президента України називають недостовірною інформацію про те, що посередники глави держави Петра Порошенка заплатили щонайменше 400 тис. доларів для організації першої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, яка відбулася у червні 2017 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АП.

«Відверта брехня, наклеп і фейк. Саме так ми оцінюємо дезінформацію про те, що нібито зустріч президентів України і США була організована за гроші. Українсько-американський саміт у червні 2017 року був організований винятково офіційними дипломатичними каналами, зокрема посольством України у США», - йдеться у повідомленні.

«Вважаємо, що поширена відверта дезінформація є частиною фейкової кампанії з дискредитації українсько-американських відносин, а також персональною атакою на президентів України та США. Оскільки в процесі підготовки даного матеріалу було проігноровано коментар про недостовірність цієї інформації, ми вимагаємо його спростування. В разі, якщо це не відбудеться, залишаємо за собою право подати позов до суду», - наголосили в АП.

Як повідомляв УНІАН, видання BBC з посиланням на обізнані джерела в Києві заявило, що посередники президента України Порошенка заплатили щонайменше 400 тис. доларів для організації першої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, яка відбулася у червні 2017 року.

"Особистий адвокат Дональда Трампа Майкл Коен отримав секретну виплату у розмірі щонайменше 400 тис. доларів для того, щоб домовитися про переговори між українським президентом та президентом Трампом", - йшлося у повідомленні.

За даними джерел, виплата була здійснена за участі посередників Порошенка, однак Коен не був зареєстрований представником України, як того вимагає американське законодавство.

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Видання зазначає, що за словами високопосадового офіцера української розвідки з адміністрації президента Порошенка, перед зустріччю у Білому домі Коена привезли в Україну. Таким чином, президент України нібито вирішив створити неофіційний канал зв'язку з Трампом, оскільки українське посольство у Вашингтоні могло організувати для Порошенка лише коротку зустріч з президентом США для спільного фото.

«Це завдання було доручено колишньому раднику, який звернувся до лояльного українського народного депутата за допомогою. Він використовував персональні контакти у єврейській благодійній організації у штаті Нью-Йорк. Це врешті допомогло налагодити контакт з Коеном - адвокатом Трампа і посередником, який має довіру. Коену заплатили 400 тисяч доларів», - стверджувало джерело.

Видання зазначає, що немає підстав вважати, що Трамп знав про цю виплату.

Довідка УНІАН.Зустріч Порошенка і Трампа відбулась 20 червня 2017 року.

Після зустрічі Порошенко заявив, що обговорив з Трампом підтримку України у протидії російській агресії та подальшу санкційну політику щодо Москви.

Своєю чергою у Білому домі заявили, що президент США зустрівся з президентом України для обговорення підтримки мирного урегулювання ситуації на Донбасі.