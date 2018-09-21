Клімкін: проросійської влади в Україні не буде, її "винесуть" в разі потреби

Глава МЗС наголосив, що необхідно не допустити реалізації планів президента РФ Володимира Путіна фрагментувати та дестабілізувати Україну.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін висловлює переконання, що в Україні вже ніяка проросійська влада неможлива.

Про це глава української дипломатії повідомив в ефірі радіостанції "Радіо НВ".

"Я вважаю, що проросійської влади в цій країні не буде. Якщо у неї навіть і буде якийсь теоретичний шанс, її винесуть, і Путін це, на щастя чи на жаль, теж добре розуміє", - заявив Клімкін.

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"Те, що буде робити Путін - це свідомий конфлікт, внутрішній, доведення ситуації до дестабілізації, і створення своєї логіки федеральної, федералістської України. І от цьому ми маємо запобігти. А ніяка проросійська влада за визначенням на сьогодні в Україні не можлива. Її точно винесуть і ми з вами будемо одними з тих, хто буде це робити", - наголосив Клімкін.

Він заявив, що треба не дозволити Росії здійснити фрагментацію та дестабілізацію України.

"Це я вважаю нашою фундаментальною задачею", - сказав він.