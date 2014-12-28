Рада оголосила чергову перерву до 16:00

У Раді знову перерва / УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це у сесійній залі оголосив перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій.

“Не встигає рада коаліції з урядом підготувати і узгодити всі поправки до законопроектів, які ми маємо розглядати”, - сказав він.

Парубій зазначив, що у зв'язку з тим, що робота ради коаліції і уряду триває, було ухвалено рішення про продовження перерви, яка мала завершитися, до 16.00.

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