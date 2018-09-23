Проросійська партія позбавила Порошенка звання почесного громадянина Верони

Міська рада Верони присвоїла Порошенку звання почесного громадянина наприкінці травня 2016 року.

Міська рада Верони позбавила президента України Петра Порошенка звання почесного громадянина міста.

Рішення було схвалене 28 голосами "за", 4 – "проти", повідомила Європейська правда з посиланням на італійське агентство ANSA.

Міська рада Верони присвоїла Порошенку звання почесного громадянина наприкінці травня 2016 року на знак вдячності за повернення виявлених в Україні 17 картин, викрадених з веронского музею Кастельвеккьо.

Згідно з ухваленим 20 вересня рішенням ради, "попередня муніципальна адміністрація поспішно і поверхово присвоїла почесне громадянство міста Верона президенту України Петру Порошенку".

Стверджується, що заслуги Порошенка у поверненні картин були спірними.

Читайте такожУкраїна видасть Італії співучасника викрадення картин з музею Верони (фото)

"Насправді розслідування щодо пошуку творів мистецтва було здійснено місцевою владою. Крім того, присвоєння звання викликало значні сумніви та розбіжності як на політичному рівні, так і серед громадськості Верони через відсутність реальної дискусії щодо надання почесного звання", - йдеться в ухвелному веронськими депутатами документі.

Зауважимо, після присвоєння звання Порошенку до влади у Вероні прийшла партія "Ліга", депутати якої тривалий час домагались позбавити титула українського президента. "Ліга" має проросійську позицію, домагається скасування антиросійських санкцій і та уклала договір про співпрацю з правлячою російською партією "Единая Россия".