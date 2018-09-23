Проросійська партія позбавила Порошенка звання почесного громадянина Верони
Міська рада Верони позбавила президента України Петра Порошенка звання почесного громадянина міста.
Рішення було схвалене 28 голосами "за", 4 – "проти", повідомила Європейська правда з посиланням на італійське агентство ANSA.
Міська рада Верони присвоїла Порошенку звання почесного громадянина наприкінці травня 2016 року на знак вдячності за повернення виявлених в Україні 17 картин, викрадених з веронского музею Кастельвеккьо.
Згідно з ухваленим 20 вересня рішенням ради, "попередня муніципальна адміністрація поспішно і поверхово присвоїла почесне громадянство міста Верона президенту України Петру Порошенку".
Стверджується, що заслуги Порошенка у поверненні картин були спірними.
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"Насправді розслідування щодо пошуку творів мистецтва було здійснено місцевою владою. Крім того, присвоєння звання викликало значні сумніви та розбіжності як на політичному рівні, так і серед громадськості Верони через відсутність реальної дискусії щодо надання почесного звання", - йдеться в ухвелному веронськими депутатами документі.
Зауважимо, після присвоєння звання Порошенку до влади у Вероні прийшла партія "Ліга", депутати якої тривалий час домагались позбавити титула українського президента. "Ліга" має проросійську позицію, домагається скасування антиросійських санкцій і та уклала договір про співпрацю з правлячою російською партією "Единая Россия".