ВР прийняла зміни до Митного кодексу щодо стабілізації платіжного балансу
22:05, 28 грудня 2014Політика
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Верховна Рада України України ухвалила зміни до Митного кодексу щодо стабілізації платіжного балансу (№ 1563)
ВР прийняла зміни до Митного кодексу щодо стабілізації платіжного балансу / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 263 народних депутатів із 346, зареєстрованих у сесійній залі.
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