ВР прийняла зміни до Митного кодексу щодо стабілізації платіжного балансу

Верховна Рада України України ухвалила зміни до Митного кодексу щодо стабілізації платіжного балансу (№ 1563)

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 263 народних депутатів із 346, зареєстрованих у сесійній залі. Читайте такожРада прийняла закон про введення додаткового імпортного мита на 100 товарних груп

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