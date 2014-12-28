ВР прийняла зміни до Митного кодексу щодо стабілізації платіжного балансу

22:05, 28 грудня 2014
Політика
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 Верховна Рада України України ухвалила зміни до Митного кодексу щодо стабілізації платіжного балансу (№ 1563)

УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 263 народних депутатів із 346, зареєстрованих у сесійній залі.

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