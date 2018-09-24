На Закарпатті пікетували угорське консульство після скандалу з видачею паспортів (фото)

Україна може вислати угорського консула.

Активісти провели мирний мітинг біля угорського консульства у Берегові, де просили український уряд звернути увагу на антиукраїнську політику сусідньої країни.

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Загалом мітингувальники підготували повітряну кульку у вигляді пляшки з-під шампанського, а також плакати із проханням вислати консулів Угорщини з України, передає Mukachevo.net.

Наостанок вони прив’язали повітряну кульку у вигляді пляшки, а до дверей консульства поклали великий угорський паспорт.

Як повідомляв УНІАН, напередодні в інтернеті з'явилося відео, на якому українцям у Береговому Закарпатської області роздають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі.

"Присягаю, що вважаю Угорщину своєю батьківщиною. Буду вірним громадянином, захищатиму і служитиму Угорщині. Хай допоможе мені Бог", - повторюють текст присяги нібито українці на тлі угорського прапора.

Потім вони отримують інструкції від угорських дипломатів: "Приховуйте від державних структур України факт отримання угорського громадянства".

Після цієї процедури, як можна побачити на відео, нібито українців пригощають келихом шампанського на честь отримання угорського громадянства.

Клімкін заявив, що Україна неодноразово попереджала Угорщину і відреагує на видачу угорських паспортів. Також він натякнув, що Україна може вислати угорського консула і запевнив, що Україна не відступить в проведенні проукраїнської політики на Закарпатті.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто погрожує вдатися до нових заходів з перешкоджання європейській та євроатлантичній інтеграції України.