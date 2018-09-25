Порошенко прибув до США на Генасамблею ООН

Порошенко виступить з промовою у ході загальних дебатів 73-ї ГА ООН, візьме участь у Саміті миротворчості ООН, проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами країн світу.

Президент Петро Порошенко прибув з візитом до Сполучених Штатів Америки, де візьме участь у 73-й сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

Про це повідомила адміністрація глави держави. "Глава держави виступить з промовою у ході загальних дебатів 73-ї ГА ООН, візьме участь у Саміті миротворчості ООН, проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами країн світу. Окремої уваги під час візиту буде приділено поглибленню українсько-американських відносин у торговельно-економічній та інвестиційній сферах. З цією метою Глава держава проведе зустріч з представниками бізнесових та ділових кіл США", - йдеться у повідомленні.

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У рамках програми перебування в Нью-Йорку президент також зустрінеться з лідерами української громади США.

Раніше повідомлялося, що постпред України в ООН Володимир Єльченко висловився за перенесення переговорів Тристоронньої контактної групи по Донбасу із Мінська в інше місто.