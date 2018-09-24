Постпред України при ООН висловився за перенесення переговорів по Донбасу з Мінська

Делегація Білорусі в ООН хронічно голосує проти будь-яких ідей та пропозицій української сторони, навіть які не стосуються конфлікту з Росією.

Постпред України в ООН Володимир Єльченко висловився за перенесення переговорів Тристоронньої контактної групи по Донбасу із Мінська в інше місто.

Про це постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявив в ефірі телеканалу “Прямий”.

“Мені здається що треба вже робити серйозні висновки з позиції Білорусі, з позиції Казахстану. Якщо ще можна зрозуміти голосування Сирії, Північної Кореї, - це просто сателіти. Але так скажемо, наші сусіди, наші колишні партнери по СНД - я не можу зрозуміти, чому вони голосують “проти”, - сказав Єльченко.

Читайте такожЛукашенко: альтернативи Мінську як переговорному майданчику щодо Донбасу не існує

Він зазначив, що позиція Білорусі виглядає зовсім дивно, оскільки вона скрізь говорить про те, що вони підтримують такий тяжкий для себе нейтралітет. "Тому що “мінська площадка” - це така найкраща нагода для переговорчого питання і при цьому вони голосують проти нашої резолюції", - зазначає Єльченко.

Делегація Білорусі в ООН хронічно голосує проти будь-яких ідей та пропозицій української сторони, навіть які не стосуються конфлікту з Росією.

"Я особисто повністю підтримую, я не пам’ятаю вже хто це пропонував, деякі групи депутатські у нас у Верховній Раді, що нам треба просто переносити цю площадку із Мінську в якусь іншу столицю. При всій моїй повазі до білоруської дипломатії, але я не можу таку позицію зрозуміти, про яку нейтральність йдеться? І нехай вони на нас не ображаються, але факти на табло Генеральної Асамблеї. Розмови розмовами, але тут є результат. Вони просто хронічно голосують проти будь-яких наших ідей, проти будь-яких наших пропозицій, навіть які не стосуються конфлікту з Росією. Це вже свідчить про певну позицію країни, з якої нам потрібно робити серйозні висновки”, - заявив Єльченко.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня Генеральна Асамблея Організації об’єднаних націй включила до порядку денного пункт «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України». Проти включення до порядку денного ГА ООН пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України» проголосували: Вірменія, Білорусь, Бурунді, Куба, Іран, Казахстан, М’янма, Нікарагуа, Філіппіни, Росія, Судан, Сирія Венесуела.