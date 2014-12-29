В СБУ пояснили присутність кума Путіна Медведчука на Мінських переговорах

Про це в ефірі Громадського.ТБ повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський, відповідаючи на питання, яким чином Медведчук з'явився на переговорах про обмін полоненими, і навіть був присутній при цьому обміні, передає Українська правда.

"Медведчук зайшов у переговорний процес, коли вже по суті процесу не було, коли домовленості вже були досягнуті. Але він мав бути на місці, щоб все відбулося так", - сказав Лубківський.

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"Медведчук був всього лише гарантією того, що ми людей заберемо. Це була гарантія того, що людей буде повернуто", - пояснив Лубківський.

Він кілька разів ухилявся від питань про те, хто був ініціатором появи Медведчука на переговорах.

"Дозвольте не розкивати всі деталі. Це дуже важливо, тому що, можливо, у нас буде ще не одна передача, і ми будемо використовувати різні важелі, щоб люди повернулись", - сказав він.