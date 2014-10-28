Шуфрич і Медведчук вийшли зі складу контактної групи по Донбасу

Про це повідомляє "Українська правда".

"Ми з Віктором Медведчуком виконали основну задачу щодо організації зустрічі тристоронньої контактної групи - "ЛНР" і "ДНР", представників Росії і ОБСЄ - 23, 27 червня і брали участь в підготовці чергової зустрічі 1 липня в Донецьку і 2 липня в Мінську", - розповів Шуфрич.

За його словами, "після відновлення активної фази АТО ми з Медведчуком в переговорному процесі офіційно не беремо участь".

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Раніше повідомлялось, що у нову Раду потраплять близько 70 депутатів, що голосували в січні за "диктаторські закони", зокрема Нестор Шуфрич. За попередніми підрахунками, за партійними списками до парламенту потраплять лише 15 таких кандидатів від Опозиційного блоку, решта проходять по мажоритарних округах.