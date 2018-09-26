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У Порошенка заявили про намір продати завод "Кузня на Рибальському"

01:20, 26 вересня 2018
Політика
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Завод "Кузня на Рибальському" (колишня назва - "Ленінська кузня") змінить власника / фото УНІАН

Про це повідомив речник президента України Петра Порошенка Святослав Цеголко на сторінці в Facebook.

За його словами, фонд досяг принципової угоди про продаж підприємства вітчизняному покупцеві. "У разі, якщо Антимонопольний комітет надасть згоду і будуть вирішені всі формальності, угоду підпишуть та реалізують", - зазначив Цеголко.

Цеголко також нагадав, що у січні 2016 року Петро Порошенко передав свій найбільший актив - компанію "Рошен" - у довірчу власність Rothschild. "У квітні минулого року менеджмент "Рошен" закрив у Росії Липецьку кондитерську фабрику і згорнув виробництво. Щодо Севастопольського морського заводу у Криму, який теж належав Порошенку, то він був конфіскований окупантами", - зазначив речник Порошенка.

"Жодних "аграрних чи крохмальних бізнесів у РФ", про які безпідставно та неправдиво твердять опоненти, у Петра Порошенка нема", - заявив Цеголко.

Нагадаємо, напередодні сорок нардепів підписали лист президенту Петру Порошенку з закликом особисто підтвердити або спростувати інформацію про наявність у нього незадекларованого майна, корпоративних прав та коштів в офшорних юрисдикціях і ухилення від оподаткування в Україні. Парламентарії також просять відповісти на інформацію про володіння незадекларованим зерновим і крохмальним бізнесом у РФ, про зловживання президентом владою з метою виграшу тендерів на постачання української армії за завищеними цінами обладнання, виробленого підконтрольними йому підприємствами.

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Теги: #Цеголко#Roshen у Липецьку#Петро Порошенко#Кузня на Рибальському