У Порошенка заявили про намір продати завод "Кузня на Рибальському"

Суднобудівний завод "Кузня на Рибальському" планують продати вітчизняному покупцеві.

Фонд "Прайм ессетс кепітал", який управляє активами Петра Порошенка, збирається продати суднобудівний завод "Кузня на Рибальському".

Про це повідомив речник президента України Петра Порошенка Святослав Цеголко на сторінці в Facebook.

За його словами, фонд досяг принципової угоди про продаж підприємства вітчизняному покупцеві. "У разі, якщо Антимонопольний комітет надасть згоду і будуть вирішені всі формальності, угоду підпишуть та реалізують", - зазначив Цеголко.

Цеголко також нагадав, що у січні 2016 року Петро Порошенко передав свій найбільший актив - компанію "Рошен" - у довірчу власність Rothschild. "У квітні минулого року менеджмент "Рошен" закрив у Росії Липецьку кондитерську фабрику і згорнув виробництво. Щодо Севастопольського морського заводу у Криму, який теж належав Порошенку, то він був конфіскований окупантами", - зазначив речник Порошенка.

"Жодних "аграрних чи крохмальних бізнесів у РФ", про які безпідставно та неправдиво твердять опоненти, у Петра Порошенка нема", - заявив Цеголко.

Нагадаємо, напередодні сорок нардепів підписали лист президенту Петру Порошенку з закликом особисто підтвердити або спростувати інформацію про наявність у нього незадекларованого майна, корпоративних прав та коштів в офшорних юрисдикціях і ухилення від оподаткування в Україні. Парламентарії також просять відповісти на інформацію про володіння незадекларованим зерновим і крохмальним бізнесом у РФ, про зловживання президентом владою з метою виграшу тендерів на постачання української армії за завищеними цінами обладнання, виробленого підконтрольними йому підприємствами.