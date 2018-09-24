40 нардепів зажадали від Порошенка відзвітувати про офшори, Липецьку фабрику та ціну на вугілля

Нардепів також цікавить підтвердження або спростування інформації про підкуп народних депутатів перед голосуваннями, зокрема з кадрових питань.

Сорок парламентаріїв підписали лист президенту Петру Порошенку з закликом публічно підтвердити або спростувати інформацію про його зловживання.

Народний депутат (позафракційний) Віктор Чумак передав цей лист Порошенку, про що також повідомив на своїй сторінці в Facebook в понеділок.

"Разом з Кримінальним кодексом, який я подарував президенту, я передав йому особисто в руки лист, який підписали 40 нардепів, зокрема, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко", - написав нардеп.

Нардеп також опублікував копії листа і підписів. Члени парламенту просять главу держави вийти на прес-конференцію або організувати відкриту зустріч з народними депутатами. Вони закликають Петра Порошенка особисто підтвердити або спростувати інформацію про наявність у Порошенка незадекларованого майна, корпоративних прав та коштів в офшорних юрисдикціях і ухилення від оподаткування в Україні.

Парламентарії також просять відповісти на інформацію про володіння незадекларованим зерновим і крохмальним бізнесом у РФ, про зловживання президентом владою з метою виграшу тендерів на постачання української армії за завищеними цінами обладнання, виробленого підконтрольними йому підприємствами.

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Крім того, питання стосуються схеми формування ціни на електроенергію "Роттердам+", ремонту фрегата "Гетьман Сагайдачний" на "Заводі "Кузня на Рибальському", функціонування Липецької кондитерської фабрики в РФ і отримання Порошенком від неї прибутку. Нардепів також цікавить підтвердження або спростування інформації про підкуп народних депутатів перед голосуваннями, зокрема з кадрових питань – при призначенні Юрія Луценка генеральним прокурором, про отримання неправомірної вигоди за реєстрацію кандидатом у народні депутати Олександра Онищенка.

У листі сформульовані і питання щодо встановлення президентом контролю над Національним агентством з питань запобігання корупції, Державним бюро розслідувань, Генеральною прокуратурою україни, Національною комісією з регулювання сфери комунальних послуг, головами місцевих держадміністрацій та судами. Крім того, в листі нардепи називають незадовільними відповіді прес-служби президента на певні випадки.