Будинок Азарова в центрі Києва знаходиться під арештом – ГПУ

Про це заявив старший помічник генерального прокурора України з особливих доручень Валерій Карпунцов, коментуючи інформацію, розповсюджену в деяких ЗМІ, щодо намірів Азарова та його родини продати будинок на Печерську.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, Карпунцов зазначив, що продати цей будинок Азарову «буде непросто, оскільки він перебуває під арештом».

У повідомленні зазначається, що станом на 29 грудня цього року слідчими Головного слідчого управління ГПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича, Азарова та інших, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Як зазначив Карпунцов, 2 жовтня 2014 року за клопотанням слідства ухвалами Печерського районного суду Києва під час здійснення досудового розслідування накладено арешти на майно підозрюваного Азарова, а саме: будинок по вул. Звіринецькій у Києві та квартиру, що розташована по вул. Володимирській у Києві.

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Як повідомлялося, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Азаров вирішив продати будинок площею 594 м. кв. по вул. Звіринецька, 1, у Печерському районі Києва, про що нібито свідчить видана ним довіреність, оформлена у московського нотаріуса 23 червня.