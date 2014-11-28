Азарова хочуть залучити до побудови економіки в самопроголошених "ДНР" і "ЛНР"

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За словами Царьова, бойовикам самопроголошених республік на Донбасі не вистачає людей, в тому числі й фахівців.

"Миколу Азарова, до якого я, до речі, ставлюся з великою повагою, можна було б залучати в якості експерта з економічних питань", - зазначив екс-нардеп.

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Також Він підкреслив, що бойовики не відмовилися б від фінансової допомоги від бізнесменів-утікачів.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Держдумі РФ вже пропонують видати Україні політиків-утікачів - зокрема, Миколу Азарова та Віктора Пшонку.

Депутат Держдуми РФ Валерій Рашкін (КПРФ) заявив, що російська влада має суворіше й жорсткіше підійти до питання про перебування на території Росії українських політиків-утікачів і їхніх родичів.

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"...з якого дива Росія має рятувати інших втікачів і нечистих на руку українських політиків, таких, наприклад, як Пшонка або Азаров? Азаров, будучи прем'єр-міністром України, протягом чотирьох років займався тим, що фактично заохочував крадіжки російського газу і проводив маніпуляції з боргами України перед Росією", - пише він.