Ар’єв: німці сумніваються у необхідності повертати Росію в ПАРЄ "за будь-яку ціну"

Голова української делегації в ПАРЄ розповів про важливі розмови з новопризначеним уповноваженим МЗС ФРН з питань Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії та в офісі канцлера.

Німеччина хоче повернути Росію у ПАРЄ, проте має сумніви, що це потрібно робити «за будь-яку ціну».

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв після зустрічей в Берліні з колегами з Бундестагу: головами комітетів з питань ЄС та з прав людини, керівниками делегації в ПАРЄ від ХДС та соціал-демократів, заступником керівника фракції ХДС, спікером ХДС з питань зовнішньої політики.

«Важливі розмови з новопризначеним уповноваженим МЗС ФРН з питань Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії, в офісі канцлера тощо. Обговорювали ситуацію в ПАРЄ і Раді Європи загалом. Німці вважають що РФ треба повертати в ПАРЄ, але мають сумніви чи будь-якою ціною. Тобто, все складно, але не безнадійно. І сам факт такої кількості зустрічей в умовах непростих політичних подій в Берліні, які самі депутати називають землетрусом, свідчить про готовність чути українську позицію. Продовжимо діалог», – повідомив Ар’єв.