Українсько-угорський вузол. Підмосковні вечори Будапешту

Київ пообіцяв вислати угорського консула за те, що консульство Угорщини на Закарпатті роздає угорські паспорти українцям. А Будапешт, в свою чергу, пригрозив зробити те саме у відповідь з українським консулом.

Проте навряд чи можна ставити на одну дошку факт порушення Угорщиною українських законів та адекватну реакцію Києва на це, а також погрози Угорщини вислати українського консула.

Мені це нагадує типовий московський підхід: спочатку напакостять, а потім замість того, щоб вибачитися і пообіцяти більше такого не робити, кажуть: «А ми вам у відповідь зробимо те ж саме!». Угорська сторона зараз повторює типовий і звичний московський стиль поведінки.

Складається враження, що Україну з Угорщиною навмисно намагаються посварити та загальмувати шлях України до Євросоюзу і НАТО

Це дуже сумно, бо такі дії Будапешта вкотре підштовхують до думки, що Угорщина не турбується про українських громадян угорського походження, а виконує вказівки Москви, щоб створити на заході України чергову проблему. Причому – абсолютно штучну проблему, яка насправді не має жодної реальної підстави.

Складається враження, що Україну з Угорщиною навмисно намагаються посварити та загальмувати шлях України до Євросоюзу і НАТО, як це обіцяє голова зовнішньополітичного відомства Угорщини Петер Сійярто. Власне, це схоже на намагання реалізувати ті цілі, які ставить перед собою Кремль. Все сходиться.

І хоча угорці заперечують, що працюють на Москву, але слова словами, а справи справами. Все видно навіть без великих окулярів.

Чи варто пов’язувати таку поведінку Будапешта виключно із тим, що угорці працюють на Москву? Адже лунають і інші думки: хтось каже, що угорці просто торгують своїм громадянством, хтось – що це лише гра на угорського виборця, тощо. Ці речі не можна виключати. Особисто я не можу сказати достеменно, наскільки це справедливі думки – треба вивчати угорські джерела.

Але те, що подібні дії шкодять і Угорщині, і Україні – це факт.

Якби я був на місці угорських керівників, я би розмірковував приблизно так: «Я хочу допомогти українцям угорського походження, що я для цього маю зробити? Передусім я маю для цього зробити так, щоб Україна якомога швидше стала членом Європейського союзу і НАТО, щоб ми з Україною були в одному правовому полі, щоб ми розуміли один одного значно краще – тоді бар’єри зникнуть».

Угорщина не є Росією, а є членом Євросоюзу і НАТО, тож вона дотримується певних правил

А Угорщина діє навпаки. Вона створює бар’єри між Україною і ЄС і, таким чином, шкодить українцям угорського походження. Мені здається, що це дуже недалекоглядна політика.

Чи може Угорщина вчинити по відношенню до Закарпаття так само, як вчинила Росія по відношенню до Донбасу? Слава богу, Угорщина не є Росією, а є членом Євросоюзу і НАТО, тож вона дотримується певних правил. Якщо ці правила порушуються, ці організації карають своїх членів-порушників.

Так ми бачимо, що зараз Європарламент почав карати Угорщину за порушення прав людини. І я думаю, це – не останній крок.

Те саме, до речі, зараз відбувається і стосовно Польщі.

Тому я думаю, що, по-перше, Угорщина не дійде до такого сценарію на Закарпатті. А, по-друге, Угорщина у порівнянні з Україною є невеличкою країною. Навіть якщо порівнювати військові потенціали Угорщини та України, то Угорщині нема про що говорити. Тому, думаю, до такого маразму Будапешт не дійде.

Як вийти з нинішнього конфлікту між Угорщиною і Україною? Тут питання до того, хто конфлікт створив. Саме він нехай і думає, як із нього виходити. Не ми були теми, хто спричинив цю проблему.

Угорці хочуть втручатися у внутрішні справи України, і це за визначенням є неприйнятним для нас. Тому треба припинити цю практику раз і назавжди й чітко дати зрозуміти: Україна, щонайменше Закарпаття, буде українським, а не угорським. От тоді все стане на свої місця.

Володимир Огризко, дипломат, керівник Центру дослідження Росії, екс-міністр закордонних справ України