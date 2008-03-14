НУ-НС насідає на Яценюка

Фракція “Наша Україна – Народна самооборона” наполягає, аби на наступному пленарному тижні Верховна Рада повернулася до розгляду питання про скасування депутатської недоторканності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО сьогодні в інтерв’ю журналістам після закінчення засідання лідерів депутатських фракцій з головою ВР Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ.

За його словами, фракція НУ-НС наполягає, аби це питання було розглянуто в четвер, 20 березня, першим питанням.

«Це принципова позиція, яка потребує свого вирішення», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Він зазначив, що на сьогодні є всі регламентні підстави, аби парламент повернувся до розгляду цього питання.

За його словами, відповідний законопроект після свого ухвалення повинен бути направлений до Конституційного Суду для надання висновку. При цьому, наголосив лідер фракції НУ-НС, коаліція погоджується на те, аби розглядався не тільки її законопроект щодо скасування депутатської недоторканності, а й законопроект фракцій меншості.

«Оскільки коаліція першим зобов’язанням має скасування депутатської недоторканності, то воно повинно бути розглянуто», - сказав він.