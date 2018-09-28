Посольство РФ у Києві відреагувало на "фекальний" інцидент (фото)

Через інцидент у МЗС України направлено нота протесту.

Посольство Росії в Києві направило ноту протесту до Міністерства закордонних справ України через нібито пошкодження майна співробітників дипмісії.

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Так, росіяни поскаржилися на заворушення, нібито влаштовані "радикалами" біля будівлі торгового представництва РФ, передає прес-служба посольства.

Російські дипломати стверджують, що у ході акції на територію нібито були кинуті димові шашки, нанесені образливі написи на огорожах, а також завдано шкоди авто співробітників.

Зазначається, що до МЗС України направлена нота протесту.

Як повідомляли ЗМІ, у Києві активісти облили машини представників російського посольства фекаліями.