У Києві облили фекаліями авто російських дипломатів (фото)

З автомобілів також познімали номери і порізали шини.

У Києві активісти облили машини представників російського посольства фекаліями.

Відповідні знімки опублікував журналіст і волонтер Родіон Шовкошитний на своїй сторінці в Facebook.

"У Києві проводжали главу "Росспівробітництва" Воробйова. Вже екс-голову, він злився з посади, коли його в травні гі*ном облили. Чому облили? Тому фінансував всякі антиукраїнські "безсмертні полки" і купу іншого русскомирського д*рьма. Проводжати його приїхали дядьки і тітки з посольства РФ, всякі російські дипломати і українські малороси", – написав він.

За словами Шовкошитного, в цей момент повз проходили люди, "небайдужі" до долі країни, у яких при собі димові шашки і пару відер з фекаліями.

"Тому, вже традицією .... яке ж Росспівробітництво без г*вна?! На машинах посольства опинилися ці кілька відер автентичного українського продукту, який чітко характеризує ту діяльність, яку тут так довго вела ця організація і її керівник. Автомобілям так соромно стало, що у них поспускались шини і відпали номери. А гості так і не вийшли до громадян, хоча ті їх наполегливо кликали. Такі справи", – написав журналіст.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві директора Росспівробітництва облили зеленкою і нечистотами.