Ющенко очікує від саміту НАТО «позитивного сигналу»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО очікує від Бухарестського саміту НАТО «позитивного сигналу» для України.

Про це він сказав в інтерв`ю Громадському телебаченню Польщі та газеті «Polska», повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

Серед головних тем інтерв`ю - українсько-польські відносини, енергетична, прикордонна співпраця України та Польщі, а також питання візового режиму між двома країнами.

Окремої уваги в інтерв`ю було надано євроатлантичній інтеграції України та перспективам її приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО.

Глава держави оптимістично налаштований щодо рішення про приєднання України до ПДЧ. «У нас є сьогодні багато відданих партнерів, які допомагають нам йти цією дорогою», - сказав В.ЮЩЕНКО, назвавши, зокрема, Польщу та США.

«У цьому питанні я відчуваю серйозні зміни на краще», - сказав Президент, ще раз наголосивши: він не сумнівається, що інтеграція України до НАТО є правильним шляхом, який гарантує нашій країні державний суверенітет та цілісність.

Інтерв`ю провели Піотр КРАСЬКО (Piotr Kraśko) - телевізійний журналіст, ведучий та репортер, автор багатьох політичних програм та Марія ПШЕЛОМЄЦ (Maria Przełomiec) - журналіст Громадського телебачення, фахівець із питань країн колишнього Радянського Союзу.