Переліт Порошенка на Генасамблею ООН коштував державі 5 мільйонів гривень

Займалося перевезенням президента державне авіаційне підприємство «Україна», платником за послуги виступило Державне управління справами.

Вартість перельоту делегації президента України Петра Порошенка до Нью-Йорку на засідання Генеральної асамблеї ООН коштував державі 4,2 мільйони гривень (без ПДВ).

Відповідна інформація міститься на порталі використання публічних фінансів, пише Громадське.

З урахуванням ПДВ, вартість перевезення складає 5,08 мільйонів гривень.

Займалося перевезенням президента державне авіаційне підприємство «Україна», платником за послуги виступило Державне управління справами.

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Зазначимо, що Петро Порошенко взяв участь у засіданні Генеральної асамблеї ООН 26 вересня 2018 року. Зокрема, там він закликав світ вплинути на Росії для дотримання прав людини в анексованому Криму.

З трибуни Генасамблеї Порошенко згадав про незаконно засуджених Росією політв'язнів Олега Сенцова та Володимира Балуха, які голодують понад 130 днів:

Також Порошенко передав генсеку ООН ноту щодо непродовження Угоди про дружбу з Росією