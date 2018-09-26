Порошенко закликав Генасамблею ООН відреагувати на зростаючу мілітаризацію Криму Росією

Глава держави заявив, що мілітаризація Росії на окупованому півострові загрожує безпеці та стабільності всього Чорноморського регіону.

Президент України Петро Порошенко закликав Генеральну асамблею Організації Об'єднаних Націй негайно відреагувати на зростаючу мілітаризацію в окупованому Криму, яку здійснює Російська Федерація.

Про це президент України заявив під час виступу на загальних дебатах 73-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

"Пройшло майже чотири роки з того часу, як Росія здійснила спробу анексії та окупації Криму і міста Севастополь", - нагадав президент.

"За російської окупації Крим перетворився на військову базу, яка загрожує безпеці та стабільності всього Чорноморського регіону", - заявив Порошенко.

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"Ми впевнені, що зростаюча мілітаризація Криму заслуговує на пильну увагу та негайне реагування з боку Генеральної Асамблеї. Агресивна політика Росії разом із зухвалим використанням летальної зброї посилює загрозу", - наголосив глава держави.

"Саме тому під час цієї сесії Україна розраховує на вашу активну підтримку відповідної резолюції", - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України готує новий проект резолюції для розгляду на Генеральній асамблеї по Криму на кінець року.

У новий проект резолюції про окупований Росією Крим, який буде винесено наприкінці року на засідання Генеральної асамблеї ООН, буде окрім іншого включено питання політичних в'язнів.

19 грудня 2017 року Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй схвалила оновлену резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і м. Севастополь (Україна)». За неї проголосували 70 країн. Проти були 26 країн, утрималися 76.