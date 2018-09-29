"РФ залишить міни уповільненої дії": російський журналіст спрогнозував долю Криму

З півострова поїде велика кількість радянських людей, які так хотіли повернутися в російський Радянський Союз, вважає публіцист.

Головний редактор незалежного громадсько-політичного каналу "Sotnik-TV", російський журналіст, письменник, публіцист Олександр Сотник вважає, що РФ при президенті Володимиру Путіну неможливо змусити відкрити питання Криму, але країна піде з півострова і залишить там "міни сповільненої дії".

Захоплення Криму — це чисто путінське "досягнення", це його "хочу", про це літератор розповів під час чату на "Главреді".

"... "Крымнаш", "кримська весна" — це путінський проект. І поки Путін при владі, про Крим він ні з ким розмовляти не буде. Він взагалі не буде розмовляти на цю тему", — зазначив співрозмовник.

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За його словами, після Путіна це буде дуже складне питання.

"Я думаю, що з Криму, в підсумку, поїде велика кількість радянських людей, які так хотіли повернутися в російський Радянський Союз. Їм не залишиться нічого іншого, окрім як виїхати звідти", — додав Сотник.

"Не знаю, чи прийме їх Росія. Хоча у них же російські паспорти — напевно, Росія їх прийме. А ось Україна з російськими паспортами вже не візьме. Загалом, там буде дуже складний заміс різного роду питань і проблем", — заявив журналіст.

Публіцист підкреслив, що Росія все одно піде з Криму.

"Але, пішовши звідти, вона залишить таку гору, такий масив проблем і "мін уповільненої дії", що розгрібати це доведеться дуже довго. Ну, а про статус Криму після всих цих "рускомирських" пригод нехай думають і вирішують Україна і кримчани", — сказав письменник.