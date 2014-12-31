Затриманих на Манежній примушують здавати відбитки пальців і співпрацювати з поліцією
Доля затриманих активістів після акції на Манежній площі склалася по-різному.
Так, у відділі внутрішніх справ "Головинський" затримані проходять "соціологічне опитування", передає ТСН.
Затриманих відпускають без протоколів, зате просять заповнити якусь анкету про коло спілкування та особисті інтереси.
У відділі внутрішніх справ "Пресненському" затриманих загрожують залишити до ранку, якщо "вони не будуть співпрацювати з поліцейськими".
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У відділі внутрішніх справ "Арбат" у затриманих намагалися забирати телефони. Поки що немає інформації, чи вдалося переконати поліцейських цього не робити.
У відділі внутрішніх справ "Войковський" затриманих примушують фотографуватися і і змушують до дактилоскопії. Зауважимо, що затримані відмовилися давати відбитки пальців, зате у них фотографували паспорти.