Затриманих на Манежній примушують здавати відбитки пальців і співпрацювати з поліцією

00:37, 31 грудня 2014
Політика
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Доля затриманих активістів після акції на Манежній площі склалася по-різному. 

Reuters

Так, у відділі внутрішніх справ "Головинський" затримані проходять "соціологічне опитування", передає ТСН.

Затриманих відпускають без протоколів, зате просять заповнити якусь анкету про коло спілкування та особисті інтереси.

У відділі внутрішніх справ "Пресненському" затриманих загрожують залишити до ранку, якщо "вони не будуть співпрацювати з поліцейськими".

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У відділі внутрішніх справ "Арбат" у затриманих намагалися забирати телефони. Поки що немає інформації, чи вдалося переконати поліцейських цього не робити.

У відділі внутрішніх справ "Войковський" затриманих примушують фотографуватися і і змушують до дактилоскопії. Зауважимо, що затримані відмовилися давати відбитки пальців, зате у них фотографували паспорти.

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