Рада розгляне законопроект про приватну детективну діяльність (наживо)

Також депутати сьогодні розглянуть питання реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ.

Сьогодні Верховна Рада України розгляне законопроект про приватну детективну (розшукову) діяльність з пропозиціями президента.

Як передає кореспондент УНІАН, до сьогоднішнього порядку денного також передбачається включити та ухвалити рішення щодо проекту постанови про заяву ВР у зв’язку із ситуацією, що склалася в Парламентській Асамблеї Ради Європи.

Також сьогодні депутати розглядатимуть зміни до закону щодо оздоровлення та відпочинку дітей, які стосується визнання дітей журналістів, які загинули або яким встановлено інвалідність І групи у зв’язку з виконанням професійних обов’язків, дітьми, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

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Серед іншого розглядатимуться зміни до Кримінального процесуального кодексу у зв’язку з ратифікацією додаткових протоколів до Європейської конвенції про видачу правопорушників.

Парламентарі також розглянуть законопроект щодо забезпечення офіційної публікації законів України та інших нормативно-правових актів.

Крім того, розглядатиметься законопроект, який стосується правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.

Депутати сьогодні розглянуть і питання реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ.