Американський посол дорікнув Луценку за неефективну роботу

Надзвичайний та Повноважний посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР вважає малоефективною роботу Міністерства внутрішніх справ України в розслідуванні злочинів проти іноземців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час підписання з главою МВС Юрієм ЛУЦЕНКОМ протоколу до Меморандуму про взаєморозуміння між урядами України та США щодо надання технічної допомоги українським правоохоронним органам.

«На жаль, робота в цьому напрямку ще є малоефективною», - сказав В.ТЕЙЛОР, коментуючи ситуацію, що склалася з розслідуванням злочинів, скоєних останнім часом, зокрема в Києві, проти іноземців.

У свою чергу Ю.ЛУЦЕНКО, відповідаючи на цю репліку, зазначив: «Звичайно, ми відчуваємо, що кількість злочинів проти іноземців збільшилась… Мушу визнати, що в Україні, і в Києві, діють багаточисельні расово нетерпимі підліткові групи».

В контексті цього міністр поінформував посла, що останнім часом МВС розкрило в Києві вбивство громадянина Конго та біженця із Сьєрра-Леоне.

Також він зазначив, що за останні два місяці правоохоронні органи встановили «тільки в столиці» понад 500 членів організації «Скінхед», з них 30 – раніше судимі.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що міліція «масово порушує кримінальні справи», якщо в діях членів цієї організації є склад злочину, аби зупинити акти насильства на вулицях Києва.

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО висловив переконання, що в Україні має бути розроблена спеціальна програма, яка б формувала серед молоді сприятливу атмосферу ставлення до людей іншої раси.

При цьому міністр наголосив, що в цьому питанні необхідна також участь інших державних міністерств та відомств.