Ситник завтра звітуватиме перед антикорупційним комітетом ВР

Директор НАБУ Ситник прозвітує перед членами парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції щодо діяльності НАБУ за перше півріччя.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник завтра відвідає антикорупційний комітет у Верховній Раді. Цю інформацію кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі НАБУ. Читайте такожУ метро Києва з'явилася реклама із директором НАБУ Ситником (фото) Як повідомляв УНІАН, минулого разу, 19 вересня Ситник не з’явився на засідання даного комітету. Тоді він надіслав листа на адресу комітету, в якому заявив, що не може прийти на засідання, оскільки перебуває “на робочому місці для виконання невідкладних заходів”.

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