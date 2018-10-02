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Ситник завтра звітуватиме перед антикорупційним комітетом ВР

17:30, 02 жовтня 2018
Політика
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Минулого разу Ситник не з’явився на засідання даного комітету / фото УНІАН

Цю інформацію кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі НАБУ.

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Як повідомляв УНІАН, минулого разу, 19 вересня Ситник не з’явився на засідання даного комітету.

Тоді він надіслав листа на адресу комітету, в якому заявив, що не може прийти на засідання, оскільки перебуває “на робочому місці для виконання невідкладних заходів”.

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Теги: #НАБУ#Верховна Рада#Артем Ситник