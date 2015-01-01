СБУ перехопила телефонну розмову бойовиків про танки, "Гради" і солдатів від Медведєва

Про це заявив один із ватажків луганських бойовиків Павло Дрьомов у секретній телефонній розмові зі своїм підлеглим, перехопленій співробітниками СБУ, передає ТСН.

Читайте такожСБУ перехопила розмову керівників "ДНР" щодо результатів псевдовиборів

"Ну що, вибив "Гради" нам, гармати вибив і вибив офіційне вибачення Плотницького. Він прилітає із Москви і вибачається перед "першим казачим полком "по телевізору", - сказав Дрьомов і пізніше додав, що їм були обіцяні також танки. Крім того, Дрьомов повідомив, що російський прем'єр пообіцяв на офіційному рівні запросити дітей із Горлівки та Стаханова на кремлівську ялинку.

Раніше УНІАН повідомляв, що Медведєв вважає Україну потенційним військовим супротивником Росії.