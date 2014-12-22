Медведєв вважає Україну потенційним військовим супротивником Росії

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.

"Президент США підписав антиросійський закон, що дає право використовувати санкції проти нашої країни в будь-який час будь-якому американському президенту. Як і у випадку з законом Джексона-Веніка, наші відносини з Америкою будуть отруєні на десятиліття", - заявив він.

"Президент України направив до Верховної Ради законопроект про відмову від позаблокового статусу своєї держави. По суті - заявку на вступ до НАТО, перетворивши Україну на потенційного військового супротивника Росії. Обидва цих рішення будуть мати вкрай негативні наслідки. І нашій країні доведеться реагувати на них", - написав Медведєв.

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