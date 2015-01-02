Адвокат Савченко не зможуть з нею зустрітися до 12 січня

01:50, 02 січня 2015
Політика
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Адвокат української льотчиці Надії Савченко Микола Полозов не зможе зустрітися нею до 12 січня.

К Савченко не смогут прийти адвокаты до 12 января \ УНИАН

Про це адвокат написав у своєму "Твіттері". З яких причин прийняте таке рішення, Микола Полозов не повідомляє.

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Також, за його словами, Надія Савченко продовжує голодування, тому до неї можуть бути допущені члени Громадської спостережної комісії.

Нагадаємо, раніше інший адвокат української льотчиці Надії Савченкозапропонував звільнити її в обмін на повернення голосу російській делегації в ПАРЄ. "Голос делегації РФ в ПАРЄ доречно повернути в обмін на свободу українського делегата ПАРЄ Савченко. Думаю, логічно. Нехай персонажі затурбуються", - написав Марк Фейгін у "Твіттері".

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