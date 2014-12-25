Рада вирішила звернутися до ПАРЄ та ООН із закликом допомогти у звільненні Савченко

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 321 народний депутат із 371, зареєстрованого у сесійній залі.

Відповідною постановою (№1584) передбачається затвердити звернення парламенту із закликом щодо звільнення Савченко.

Згідно з документом, голові ВР доручено невідкладно направити текст відповідного звернення в міжнародні організації та міжпарламентські асамблеї.

У відповідному зверненні нагадується про обрання Савченко 26 жовтня народним депутатом від «Батьківщини» та про підписання нею присяги депутата. Відповідно, про набуття нею повноважень депутата.

“Верховна Рада України заявляє, що народний депутат України, член фракції політичної партії ВО “Батьківщина” у ВР VІІІ скликання Надія Савченко позаквотно представлятиме весь український парламенту у ПАРЄ та буде обрана членом постійної делегації ВРУ в Парламентській асамблеї Ради Європи”, - йдеться у зверненні.

Водночас наголошується, що Савченко не має можливості представляти народ України у сесійній залі парламенту, оскільки “незаконно утримується під вартою на території іншої держави за безпідставними обвинуваченнями та з очевидним порушенням міжнародних стандартів захисту прав і свобод людини”.

У зв’язку з цим ВР звертається до міжнародних організацій та міжпарламентських асамблей із закликом вжити усіх необхідних заходів для якнайшвидшого звільнення Савченко.

Крім того, ВР закликає сприяти звільненню Олега Сенцова, Миколи Картюка та інших громадян України, які внаслідок збройної агресії Росії проти України були захоплені в полон, незаконно перевезені до РФ та всупереч їхній волі утримуються на території РФ.

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Парламент доручає МЗС поінформувати усі національні парламенти іноземних держав, міжнародні організації та міжпарламентські асамблеї щодо цього звернення.

Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі, а потім її перевезли в Росію, де звинувачують у причетності до загибелі російських журналістів.

27 жовтня Басманний суд Москви за клопотанням слідства продовжив термін утримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року. 22 грудня Московський міський суд відхилив апеляційну скаргу захисту Савченко і залишив її під вартою.

Крім того, 15 грудня Савченко оголосила голодування у зв’язку з недопуском до неї лікаря.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко було обрано народним депутатом за списком партії «Батьківщина».

11 грудня Верховна Рада підтримала постанову про звернення до Держдуми і президента Росії Володимира Путіна щодо звільнення Савченко.