Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу

За це рішення проголосували 245 народних депутатів.

Верховна Рада ухвалила президентський закон про внесення зміни до статті 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" (№ 9153), яким продовжила чинність цього закону по 31 грудня 2019 року.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 245 народних депутатів із 365 зареєстрованих у сесійній залі.

Крім того, проти проголосували 62 депутата, 10 — утрималися, а 48 не голосували.

Від “Блоку Петра Порошенка” “за” проголосували 107 депутатів, від “Народного фронту” - 62, від “Опозиційного блоку” - 37, від групи “Відродження” - 15, від групи “Воля народу” - 10, а від позафракційних — 14.

У той же час, фракції “Самопоміч”, “Батьківщина” та "Радикальна партія" не підтримали цей закон жодним голосом.

Законом встановлюється, що, відповідно до закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", тимчасово, з дня набрання ним чинності з урахуванням положень закону "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей" на строк до 31 грудня 2019 року включно запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, до яких належать райони, міста, селища, села, що визначаються рішенням Верховної Ради.

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Ухвалений закон набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня 2017 року Верховна Рада ухвалила президентський закон "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей", яким ще на рік було продовжено чинність закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", що був ухвалений в 2014 році.

15 вересня 2018 року спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер наголосив, що продовження чинності закону про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі сприятиме збереженню санкцій ЄС проти Росії.

2 жовтня президент України Петро Порошенко звернувся до Верховної Ради з проханням до 31 грудня 2019 року продовжити чинність закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", термін дії якого спливає 10 жовтня 2018 року.

Сьогодні, 4 жовтня, народних депутатів закликав продовжити чинність закону міністр закордонних справ Павло Клімкін. За його словами, це потрібно для консолідації міжнародної коаліції навколо України.