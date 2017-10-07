Президент підписав закон про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в ОРДЛО

Президент Петро Порошенко підписав закон № 2167-VIII «Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей», ухвалений Верховною Радою 6 жовтня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Закон визначає, що Україна у прагненні до відновлення територіальної цілісності залишається відданою мирному врегулюванню ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей на основі принципів та норм міжнародного права і Статуту ООН. Також у законі відзначено, що суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах міжнародно визнаного кордону є цілісною і недоторканною.

Закон створює необхідні умови для розгортання в окремих районах Донецької та Луганської областей миротворчої операції ООН, зокрема з урахуванням постанови Верховної Ради від 17 березня 2015 року № 253-VIII «Про схвалення звернень від імені України до Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй та Ради Європейського Союзу стосовно розгортання на території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки».

У зверненні у зв’язку з прийняттям закону Порошенко наголосив, що «відповідальне голосування більшості допоможе нашій армії й надалі тримати оборону з мінімумом жертв, а дипломатам – посилити міжнародний тиск на Росію».

Він зауважив, що законом «Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей» на один рік продовжується дія раніше прийнятого закону.

Глава держави нагадав, що ще під час першого ухвалення три роки тому чимало представників політичних сил «лякали жахіттями» щодо цього закону.

«Та жоден, наголошую, жоден негативний прогноз за ці три роки не справдився», - підкреслив Порошенко.

«І тоді, і тепер можливість виконання закону жорстко обумовлена низкою вимог до Росії як агресора та окупанта та до її маріонеткових режимів. Насамперед – вимогою про виведення російських військ, незаконних збройних формувань, виведення військової техніки з території України, і нормою про відповідність політичних процесів стандартам ОБСЄ», - наголосив президент.

Він також зауважив, що, за словами представника України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі Ірини Геращенко, росіяни не приховували своїх сподівань на провал голосувань у Верховній Раді щодо закону «Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей», бо «це розв'язало б їм руки на лінії зіткнення і допомогло би скинути тягар санкцій».

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Як повідомляв УНІАН, законом «Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей» на рік продовжено чинність закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", який був ухвалений в 2014 році.

Згідно з законом, тимчасово, на строк, що закінчується через один рік з дня набрання чинності законом "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей", запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, до яких належать райони, міста, селища, села, що визначаються рішенням Верховної Ради України (далі – окремі райони Донецької та Луганської областей).

Законом встановлено, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей набирає чинності виключно після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", зокрема, у частині, що стосується виведення усіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України.

В статті 10 "Прикінцеві положення" закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" визначені умови проведення позачергових вибори депутатів районних, міських, районних у містах, селищних, сільських рад, сільських, селищних, міських голів в окремих районах Донецької та Луганської областей.

В раніше ухваленому законі була визначена дата виборів - неділя 7 грудня 2014 року. В нині ухваленому законі ця норма не скасована, але дата вже минула. В статті визначено, що вибори мають бути проведені із забезпеченням участі у спостереженні за виборами міжнародних безсторонніх спостерігачів, зокрема від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи, інших міжнародних організацій та іноземних держав, а також інших офіційних спостерігачів.