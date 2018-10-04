В МЗС РФ спростували повідомлення ЗМІ про намічений обмін Сенцова на заарештованих у США росіян

При цьому, за словами Захарової, Росія вимагає без жодних умов звільнити заарештованого в Україні керівника РІА «Новости Україна» Вишинського.

У МЗС Росії спростували повідомлення ЗМІ про нібито намічений обмін незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова на заарештованих у США росіян.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявила журналістам офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

«Я хотіла б звернути увагу на повідомлення, які були опубліковані в цілій низці ЗМІ, про обмін, що нібито намічається, засудженого в Росії за підготовку терористичного акту Олега Сенцова на російських співвітчизників, які перебувають під вартою в США. Я хотіла б наголосити, що ми з подивом сприйняли ці повідомлення, і сказати, що такої домовленості не існує, це дезінформація», - заявила Захарова.

За її словами, Росія вимагає без жодних умов звільнити заарештованого в Україні за підозрою в державній зраді керівника РІА «Новости Україна» Кирила Вишинського.

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«Арешт журналіста за сфабрикованим обвинуваченням у державній зраді є кричущим порушенням міжнародних зобов'язань України в сфері свободи ЗМІ. Ми вимагаємо негайно звільнити Кирила Вишинського без жодних умов», - сказала Захарова.

«Вважаємо недостатньою реакцію на цю ситуацію профільних міжнародних структур та неурядових організацій. Ми закликаємо їх нарощувати тиск на українську владу з цього питання. Це дійсно кричущий випадок в історії взаємин журналістики і влади», - заявила Захарова.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня російська «Новая газета» написала, що головною умовою для повернення Сенцова в Україну є видача Росії засуджених у США наркоторговця Костянтина Ярошенка та торговця зброєю Віктора Бута, а також Марії Бутіної, яка перебуває там під арештом. Про це виданню повідомило джерело, близьке до переговорів про обмін полоненими між Україною і РФ.

Бутіна була арештована у США 18 липня 2018 року за підозрою в діяльності як іноземний агент без необхідної реєстрації, у змові з метою діяльності на іноземну державу і спробах «розвивати зв'язки з особами в США і проникати в організації, що мають вплив на американську політику». Адвокат Бутіної ці звинувачення відкинув.

Ярошенко був затриманий у Ліберії і екстрадований до США в 2010 році, де йому пред'явили обвинувачення в контрабанді наркотиків і засудили до 20 років в'язниці.

Бут за запитом Вашингтона був затриманий у 2008 році в Таїланді. У 2012 році його засудили у США до 25 років в'язниці за торгівлю зброєю та підтримку терористичних груп.

У березні 2016 року російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що Кремль був готовий обміняти народного депутата Надію Савченко, яку утримували тоді в РФ, на Бута і Ярошенка, проте Білий дім відмовився від такої угоди.

1 жовтня в Кремлі не підтвердили, що Москва запропонувала обміняти Сенцова та інших українських політв'язнів на утримуваних у США росіян.