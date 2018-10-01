Пєсков: у Кремлі не знають про плани обміну Сенцова на засуджених у США росіян

Напередодні про таку можливість написала російська «Новая газета» з посиланням на джерело, близьке до переговорів про обмін полоненими між Україною і РФ.

У Кремлі не підтвердили, що Москва запропонувала обміняти українського режисера Олега Сенцова та інших українських політв'язнів на утримуваних у США громадян Росії - Марію Бутіну, наркоторговця Костянтина Ярошенка та торговця зброєю Віктора Бута.

Про це сказав журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, чи міг би він підтвердити або спростувати цю інформацію.

«Я не можу підтвердити, я не знаю, звідки взялася ця інформація й на чому вона ґрунтується», - зазначив Пєсков.

Як відомо, 30 вересня російська «Новая газета» написала, що головною умовою для повернення незаконно засудженого в РФ Сенцова в Україну є видача Росії засуджених у США Бута і Ярошенка, а також Бутіної, яка перебуває там під арештом. Про це виданню повідомило джерело, близьке до переговорів про обмін полоненими між Україною і РФ.

Бутіна була заарештована в США 18 липня 2018 року за підозрою в роботі як іноземний агент без необхідної реєстрації, змові з метою роботи на іноземну державу й спробах «розвивати зв'язки з особами в США і проникати до організацій, що мають вплив на американську політику». Адвокат Бутіної ці звинувачення відкинув.

Ярошенко був затриманий у Ліберії та екстрадований до США в 2010 році, де йому пред'явили звинувачення в контрабанді наркотиків і засудили до 20 років в'язниці.

Бут за запитом Вашингтона був затриманий у 2008 році в Таїланді. У 2012 році його засудили в США до 25 років в'язниці за торгівлю зброєю та підтримку терористичних груп.

У березні 2016 року російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що Кремль був готовий обміняти народного депутата Надію Савченко, яку утримували тоді в РФ, на Бута і Ярошенка, проте Білий дім відмовився від такої угоди.

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Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, згодом його вивезли в Росію. У серпні 2015 року українського режисера засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів партійних офісів.

Його утримують в колонії «Білий ведмідь» в Лабитнангі на Ямалі.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. З 8 червня йому дають харчову суміш та проводять інфузійну терапію. Його стан швидко погіршується, тоді як російські тюремники запевняють, що стан здоров'я Сенцова задовільний.

28 вересня у прес-службі управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомили, що Сенцова вивезли з колонії до міської лікарні на додаткове обстеження й отримання консультацій. З огляду на результати проведеного обстеження, Сенцову здійснили «корекцію лікування», запевняли у прес-службі. Також на сайті відомства було розміщено фото режисера.

Того ж дня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що російська сторона стверджує, що стан здоров'я Сенцова стабільний, але офіційного висновку консиліуму лікарів не надає.