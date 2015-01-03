МЗС: бойовики намагаються зірвати мирний план на Донбасі

Міністерство закордонних справ України констатує істотне збільшення кількості обстрілів та провокацій з боку бойовиків на Донбасі та розглядає це як намагання зірвати план мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це йдеться в заяві МЗС, розповсюдженій прес-службою відомства.

«За останній час істотно збільшилася кількість обстрілів та провокацій з боку незаконних збройних формувань на Донбасі. Лише за сьогоднішній день (2 січня – УНІАН) зафіксовано тринадцять випадків таких обстрілів в районі населених пунктів Дебальцеве, Гнутове, Новогригорівка, Троїцьке, Чорнухине, Майорськ, Кримське, а також Донецького аеропорту», - підкреслюють в МЗС.

Особливе занепокоєння, відзначається у заяві, викликає те, що бойовики знову почали використовувати реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град», артилерію та міномети.

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Звертається увага, що такі провокації «підтримуваних з російського боку незаконних збройних формувань» відбуваються у дні наближення світлого свята Різдва Христового.

«Розглядаємо ці дії як свідоме порушення Мінських домовленостей та намагання поставити під загрозу ті зусилля, які сьогодні докладаються Україною та її міжнародними партнерами для виконання Мирного плану президента України Петра Порошенка», - заявляють в ЗМС України.