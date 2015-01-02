Бойовики в п'ятницю 13 разів обстріляли позиції сил АТО

Такі дані станом на 18:30 повідомили в медіацентрі АТО.

"Сьогодні ситуація в зоні проведення АТО залишається напруженою. Розпочинаючи з 8 години 40 хвилин терористи здійснили 13 провокаційних обстрілів українських військових", - зазначається у повідомленні.

Зі стрілецької зброї бойовики обстріляли Чермалик, двічі Чернухіно та новий термінал аеропорту Донецьк.

"Під Чермаликом по наших військових протягом години вогонь вів снайпер. Він обстрілював наші позиції з крупнокаліберної гвинтівки, знаходячись у житловому будинку на околиці Таврійського", - йдеться в повідомленні.

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Мінометний вогонь бойовики відкривали в районі населених пунктів Новогригорівка, Майорськ та двічі - Дебальцеве.

"Під обстріли артилерійських систем противника потрапили населені пункти Троїцьке, Кримське та Гнутове. Останнє було обстріляно ще й з реактивної системи залпового вогню "Град" — повідомили в медіацентрі.