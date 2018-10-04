РНБО оперативно розгляне санкції проти засновників "112 Україна" та NewsOne

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що рішення буде прийнято відповідно до чинного законодавства.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляє, що РНБО оперативно розгляне можливість запровадження санкцій до юридичних осіб, що мають стосунок до телеканалів "112" та NewsОne.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав на спільній прес-конференції з керівником Бюро національної безпеки Республіки Польща Павелом Солохом у Києві, коментуючи ухвалення Верховною Радою постанови «Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Турчинов зазначив, що інформація, яку сьогодні обговорювали народні депутати і яка стала підставою для ухвалення Верховною Радою постанови, свідчить про те, що, "на превеликий жаль, інформаційна агресія Російської Федерації проти нашої держави - це є дуже актуальне і проблемне питання".

Водночас РНБО ще офіційно не отримала цей документ від парламенту.

"Але те, що сьогодні обговорювалося... свідчить про те, що санкції будуть скеровані саме щодо засновників цих двох телевізійних каналів", - заявив Турчинов, додавши, що відомо про досить складну і приховану систему власності цих телеканалів.

"До речі, пропаганда тероризму також є одним із форматів терористичної діяльності", - заявив Турчинов.

"Тому, я хочу сказати, що як тільки офіційно з парламенту до Ради національної безпеки і оборони надійде постанова, я не бачу якихось проблем з часом, щоби оперативно розглянути це питання і прийняти рішення відповідно до закону і Конституції України", - наголосив Турчинов.

Верховна Рада звернулася до РНБО щодо застосування санкцій до окремих товариств, причетних до телеканалів "112" та NewsОne.

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Депутати звертаються щодо прийняття рішення РНБО про застосування до юридичних осіб персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів за створення загроз національним інтересам та національній безпеці в інформаційній сфері шляхом розповсюдження інформаційної пропаганди.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 жовтня, Верховна Рада ухвалила постанову «Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

У документі депутати закликали РНБО прийняти рішення про застосування до юридичних осіб персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) за створення реальних або потенційних загроз національним інтересам, національній безпеці в інформаційній сфері, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяння терористичній діяльності або порушення прав і свобод людини і громадянина, інтересів суспільства та держави, створення перешкод для сталого економічного розвитку шляхом розповсюдження інформаційної пропаганди.

Під час розгляду постанови депутат від БПП Іван Вінник зазначив, що на сайті парламенту була петиція до Верховної Ради, яка набрала 25 тисяч голосів підтримки, і тому має бути розглянута в парламенті. За його словами, саме на основі цієї петиції була підготовлена постанова про звернення до РНБО щодо застосування “персональних економічних обмежувальних санкцій у зв’язку з діяльністю окремих товариств з обмеженою відповідальністю, які є власниками телевізійних емблем "112" та NewsОne.

У постанові є додаток, в якому указані товариства, щодо яких мають бути застосовані санкції, і визначено, які саме санкції мають застосовуватися.

Зокрема, йдеться про ТОВ “Аріадна-ТВ” , щодо якого передбачається блокування активів, заборона користуватися радіочастотним ресурсом України.

Також названо ТОВ “Новий формат ТВ”, ТОВ “ТВ “Вибір”, ТОВ “Телерадіокомпанія “112-ТВ”, ТОВ “Лідер ТВ”, ТОВ “Партнер ТВ”, ТОВ “Новини 24 години”.