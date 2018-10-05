"Реальні санкції" США за Крим у найближчому майбутньому знищать економіку РФ – радянський дисидент

Колишній дисидент вважає, що по-справжньому дієві санкції проти РФ ще не вводилися.

Західні санкції проти Росії через анексію Криму будуть постійно посилюватися. США мають можливість повністю зруйнувати російську економіку.

Таку заяву зробив засновник Міжнародної антипутінської коаліції "Стоп фашизм у Росії", колишній радянський дисидент Герман Обухов, передає «Обозреватель». На його думку, Америка "не відчепиться від Росії, не скаже "вкрали Крим, ну й добре".

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"Злодій повинен сидіти у в'язниці. Якщо Росія вкрала Крим, вона повинна за це відповісти. Або повертаєш Крим і санкції знімають, або санкції наростають і економіка просто впаде",— пояснив Обухов логіку США.

При цьому колишній дисидент вважає, що по-справжньому дієві санкції проти РФ ще не вводилися.

"Реальних санкцій поки немає. Реальні санкції — це ембарго на нафту. Це 40% від економіки... Ембарго буде ножем у спину — 40% економіки візьмуть і викинуть. Це буде кінець, не знаю, де вони ще будуть гроші брати", - пояснив він.

Коментуючи можливі терміни введення таких санкцій, Обухов зазначив, що "це може бути не дуже довго", і додав, що після закінчення президентського терміну Дональда Трампа ймовірність ембарго зросте.