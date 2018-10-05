"Реальні санкції" США за Крим у найближчому майбутньому знищать економіку РФ – радянський дисидент
Західні санкції проти Росії через анексію Криму будуть постійно посилюватися. США мають можливість повністю зруйнувати російську економіку.
Таку заяву зробив засновник Міжнародної антипутінської коаліції "Стоп фашизм у Росії", колишній радянський дисидент Герман Обухов, передає «Обозреватель». На його думку, Америка "не відчепиться від Росії, не скаже "вкрали Крим, ну й добре".
Читайте такожРада засудила підготовку рішення, покликаного допомогти росіянам повернутись до ПАРЄ
"Злодій повинен сидіти у в'язниці. Якщо Росія вкрала Крим, вона повинна за це відповісти. Або повертаєш Крим і санкції знімають, або санкції наростають і економіка просто впаде",— пояснив Обухов логіку США.
При цьому колишній дисидент вважає, що по-справжньому дієві санкції проти РФ ще не вводилися.
"Реальних санкцій поки немає. Реальні санкції — це ембарго на нафту. Це 40% від економіки... Ембарго буде ножем у спину — 40% економіки візьмуть і викинуть. Це буде кінець, не знаю, де вони ще будуть гроші брати", - пояснив він.
Коментуючи можливі терміни введення таких санкцій, Обухов зазначив, що "це може бути не дуже довго", і додав, що після закінчення президентського терміну Дональда Трампа ймовірність ембарго зросте.