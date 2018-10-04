Порошенко закликав ЄС визнати Голодомор актом геноциду українського народу

Сьогодні Сенат США визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Президент Петро Порошенко закликав країни ЄС визнати Голодомор в Україні 1932-1933 років в Україні актом геноциду українського народу.

"Закликаю країни ЄС та міжнародні організації наслідувати приклад США та визнати Голодомор актом геноциду українського народу. Про це говорив під час зустрічі з Міністром закордонних та європейських справ Словацької Республіки Мирославом Лайчаком", - зазначив президент України Петро Порошенко у Twitter.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 жовтня, Сенат США визнав Голодомор в Україні 1932-1933 років актом геноциду українського народу.

У резолюції також засуджено систематичні порушення прав людини, у тому числі права на самовизначення і свободу слова, вчинені радянським урядом проти українського народу. В документі висловлюються найглибші співчуття жертвам, тим, хто пережив Голодомор, та їхнім родинам, а також міститься заклик до розповсюдження інформації з метою підвищення обізнаності у світі про штучну природу цієї трагедії.

Порошенко подякував Сенату США за ухвалення резолюції про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу і наголосив, що ухвалення резолюції є ще одним свідченням стратегічного партнерства між країнами.