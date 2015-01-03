Зустріч у «нормандському форматі» може відбутися в Берліні 5 січня

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на інформоване джерело.

«Наразі опрацьовуються питання й організаційні моменти зустрічі політдиректорів у «нормандському» форматі щодо України», - сказало джерело.

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Джерело також додало, що зустріч на рівні очільників МЗС може відбутися найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ Франції, України, Німеччини і Росії обговорять ситуацію в Донбасі найближчими днями.