Україна злетіла на 30 позицій у рейтингу ФІФА

Збірна України піднялася на 30 пунктів у новому рейтингу FIFA, зайнявши 15 місце серед кращих команд.

При цьому збірна України набрала 961 очко.

Липневий рейтинг, який був опублікований за підсумками Чемпіонату світу в Німеччині, був підрахований за новими критеріями.

Як повідомляє Кореспондент, з посиланням на прес-службу FIFA, підрахунок рейтингу трохи спрощений: тепер враховуються виступи збірних не за 8 попередніх років, а за 4.

Не впливають на кількість рейтингових очок тепер і число забитих голів у матчі, і фактор свого поля.

До першої двадцятки рейтингу FIFA увійшли:

1. Бразилія - 1630 очок.

2. Італія - 1550.

3. Аргентина - 1472.

4. Франція - 1462.

5. Англія - 1434.

6. Нідерланди - 1322.

7. Іспанія - 1309.

8. Португалія - 1301.

9. Німеччина - 1229.

10. Чехія - 1223.

11. Нігерія – 1149.

12. Камерун - 1109.

13. Швейцарія - 1028.

14. Уругвай - 985.

15. Україна - 961.

16. США - 933.

17. Данія - 927.

18. Мексика - 924.

19. Парагвай - 915.

20. Кот-д`Івуар - 909.

Як повідомляв УНІАН, на минулому ЧС-2006 збірна України дійшла до ¼ фіналу, поступившись нинішньому чемпіону світу - збірній Італії - з рахунком 0:3.