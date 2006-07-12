Україна злетіла на 30 позицій у рейтингу ФІФА
Опубліковано новий реєстр національних збірних
Збірна України піднялася на 30 пунктів у новому рейтингу FIFA, зайнявши 15 місце серед кращих команд.
При цьому збірна України набрала 961 очко.
Липневий рейтинг, який був опублікований за підсумками Чемпіонату світу в Німеччині, був підрахований за новими критеріями.
Як повідомляє Кореспондент, з посиланням на прес-службу FIFA, підрахунок рейтингу трохи спрощений: тепер враховуються виступи збірних не за 8 попередніх років, а за 4.
Не впливають на кількість рейтингових очок тепер і число забитих голів у матчі, і фактор свого поля.
До першої двадцятки рейтингу FIFA увійшли:
1. Бразилія - 1630 очок.
2. Італія - 1550.
3. Аргентина - 1472.
4. Франція - 1462.
5. Англія - 1434.
6. Нідерланди - 1322.
7. Іспанія - 1309.
8. Португалія - 1301.
9. Німеччина - 1229.
10. Чехія - 1223.
11. Нігерія – 1149.
12. Камерун - 1109.
13. Швейцарія - 1028.
14. Уругвай - 985.
15. Україна - 961.
16. США - 933.
17. Данія - 927.
18. Мексика - 924.
19. Парагвай - 915.
20. Кот-д`Івуар - 909.
Як повідомляв УНІАН, на минулому ЧС-2006 збірна України дійшла до ¼ фіналу, поступившись нинішньому чемпіону світу - збірній Італії - з рахунком 0:3.