Стало відомо, коли трибунал ООН візьметься за розгляд позову України до Росії

У МЗС відзначили, що було непросто зібрати докази порушення Росією Конвенції з морського права.

Міжнародний трибунал ООН з морського права у червні 2019 року почне слухання щодо правових підстав розглядати позов України до Росії за порушення нею Конвенції з морського права.

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Про це заступник міністра закордонних справ з питань євроінтеграції Олена Зеркаль повідомила на конференції "Український тиждень", яка проходить у Лондоні. "Наступного року у червні у нас вже проходитимуть слухання щодо юрисдикції стосовно Конвенції з морського права", - сказала Зеркаль.

Також вона зазначила, що Україна пройшла довгий шлях, провівши усі необхідні консультації та досудові процедури, і надавши Міжнародному трибуналу меморандум "з усіма нашими вимогами і правовими позиціями".

"Я ніколи не очікувала, що це буде настільки складно - зібрати усі докази і насправді направити цей меморандум в арбітраж", - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня 2016 року Україна ініціювала спір з РФ щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права.

У заяві МЗС наголошувалося, що офіційний Київ готовий довести в арбітражі, що Росія зухвало порушує суверенні права України користуватися гарантованими правами у своїх морських акваторіях та на континентальному шельфі у прилеглих до Криму морських зонах, в тому числі правом на природні ресурси континентального шельфу.

19 лютого 2018 року Україна надала в Міжнародний трибунал меморандум, що містить виклад всіх обставини, на які спирається позиція України, а також їхнє юридичне обґрунтування.

У травні цього року Росія подала до Міжнародного трибуналу свої заперечення щодо юрисдикції цієї інституції розглядати позов України проти РФ. З цієї причини потім у серпні арбітраж вирішив розділити процес на дві складові - юрисдикційну і по суті.

В МЗС вважають необґрунтованими заперечення РФ стосовно юрисдикції Арбітражу розглядати позов про порушення Росією Конвенції з морського права.

Раніше в МЗС заявили, що трибунал ООН понад рік виноситиме рішення щодо юрисдикції розгляду позову України до РФ за порушення Конвенції з морського права.