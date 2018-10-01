База на Азовському морі дозволить Україні протистояти загрозам з боку Росії - Муженко

Муженко виключив можливість того, що ВМС України будуть супроводжувати комерційні судна в Азовському морі.

Україна побудує військову базу на Азовському морі та посилить військову присутність у цьому районі, щоб протистояти зростаючій загрозі з боку Росії в регіоні.

Про це заявив глава Генштабу української армії Віктор Муженко, повідомляє Reuters.

"Всі ті заходи, які проводяться в Приазов'ї, і є елемент нарощування нашої присутності в цьому регіоні для адекватного реагування на можливі провокації з боку Російської Федерації", - сказав Муженко.

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Він сказав, що Україна вже збільшила в цьому районі повітряні, наземні, морські та артилерійські сили. Муженко виключив можливість того, що ВМС України будуть супроводжувати комерційні судна в Азовському морі, щоб запобігти їх зупинці російськими кораблями.

Раніше повідомлялося, що військова база Військово-морських сил України на Азовському морі, яку планують створити до кінця року в Бердянську, буде мати серед пріоритетних напрямків діяльності нейтралізацію російської мінної загрози.