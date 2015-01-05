Зустріч у "нормандському форматі" в Астані відбудеться 9 січня - МЗС
22:05, 05 січня 2015Політика
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Зустріч міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії відбудеться у столиці Казахстану Астані 9 січня.
Зустріч в Астані відбудеться 9 січня - МЗС / Фото: Facebook МЗС
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив політичний директор МЗС Олексій Макеєв.
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Він також зазначив, що є основа для підписання спільного документа.
За його словами, 9 січня в Астані для обговорення зберуться чотири міністри.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Берліні стартували консультації з підготовки переговорів у "нормандському форматі".
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