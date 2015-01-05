Зустріч у "нормандському форматі" в Астані відбудеться 9 січня - МЗС

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив політичний директор МЗС Олексій Макеєв.

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Він також зазначив, що є основа для підписання спільного документа.

За його словами, 9 січня в Астані для обговорення зберуться чотири міністри.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Берліні стартували консультації з підготовки переговорів у "нормандському форматі".