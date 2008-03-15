Янукович: Партія регіонів скоро знову буде при владі

Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що очолювана ним Партія регіонів скоро знову повернеться у владу.

В ефірі “5-го каналу” він сказав: "Сьогодні має бути альтернатива тій політиці, яку проводить влада. Цю альтернативу ми показували двічі. І тоді, і зараз, ми впевнені в тому, що після цієї влади проблем країна знову отримає набагато більше, ніж було їх раніше. І нам знову їх доведеться виправляти найближчим часом. А коли прийде цей час, ми побачимо".

На запитання, чи може фракція Партії регіонів у майбутньому об’єднатися з БЮТ або НУ-НС, В.ЯНУКОВИЧ відповів: "З ким ми об’єднаємось і заради чого – ми будемо це робити публічно і в рамках законів і Конституції, і будемо намагатися довести свою точку зору до суспільства – заради чого, чому ми об’єднуємося".