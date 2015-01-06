Порошенко привітав українців з Різдвом (відео)

До Петра та Марини Порошенко прийшли діти-колядувальники в національних костюмах та привітали їх зі святом Різдва Христового.

Читайте такожСьогодні православний світ відзначає Святвечір

Після цього президент звернувся до українців, побажавши миру та добра в нелегкий для країни час, і закликав молитися за воїнів, які зараз захищають незалежність України, бо "нема більше від тієї любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх".

Раніше УНІАН повідомляв, що на Різдво у Києві встановлять рекорд з наймасовішого виконання колядки.