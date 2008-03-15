Луценко заявляє, що не піде тому что - не слабак

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО не має наміру писати заяву про звільнення з посади голови відомства.

Про це він заявив в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» № 10 (689) 15 - 21 березня 2008 р.

«Я не піду. Не дочекаються», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Міністр зазначив, що багато хто радив йому написати заяву про звільнення, оскільки це було б ефектно, а з політичного погляду - ще й досить перспективно.

«Можна зібрати прес-конференцію, роздати кожній свашці по ковбасці й піти, голосно гримнувши дверима. Як це зробив колись мій друг Олександр ЗІНЧЕНКО. Мені б, напевно, теж поаплодували б», - сказав він.

При цьому, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, подібний вчинок буде виявом слабкості.

«Шанс змінити ситуацію невеликий. Але доки він є, необхідно спробувати ним скористатися. Інакше я перестану себе поважати», - сказав міністр.

Ю.ЛУЦЕНКО зізнався, що на посаді міністра в нього «багато в чому зв`язані руки», але він готовий зробити стільки, скільки встигне.

Він нагадав, що МВС частково вдалося навести порядок на шляхах. Крім того, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, правоохоронні органи починають масову перевірку системи закладів гральних автоматів, планують навести лад у паспортних столах, створити новий підрозділ боротьби з кіберзлочинами.

«Так, я не можу добитися того, чого від мене вимагають люди на мітингах, не можу відправити за грати високопоставлених бандитів. Але накопичення матеріалу відбувається. Воно не дасть результат сьогодні, але покарання наздожене винних неминуче, впевнений», - підсумував Ю.ЛУЦЕНКО.