У БЮТ вважають, що київська влада керує Секретаріатом Президента

В понеділок, 17 березня, у Верховній Раді України буде зареєстровано проект постанови про призначення дострокових виборів мера Києва і столичної міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі каналу «Інтер» заявив народний депутат України Андрій ПОРТНОВ (фракція Блоку Юлії Тимошенко).

Він наголосив, що цей проект постанови терміново розгляне Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, який очолює Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО.

А.ПОРТНОВ заявив, що «київська влада сьогодні керує Секретаріатом Президента».

Він наголосив, що указ про створення комісії з вивчення ситуації в Києві було підписано тоді, коли Президент перебував за кордоном.

«Президент її (комісію – УНІАН) не створював, бо його два дні не було в Україні, а хтось за ці два дні підписує указ», - сказав А.ПОРТНОВ.

Разом з тим депутат вчергове звинуватив Київського міського голову Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО «у розкраданні київської землі».

Звертаючись в ефірі до Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, А.ПОРТНОВ сказав: «Генпрокуратура України працює на вас». За його словами, Київрада виділила органам прокуратури 58 земельних ділянок.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня уряд звернувся до Президента з проханням звільнити Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови КМДА.

Крім того, Кабмін звернувся до Верховної Ради з пропозицією невідкладно розглянути питання про проведення дострокових виборів мера Києва та Київради.

13 березня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звернувся з листом до Президента з проханням відсторонити його від виконання обов`язків голови КМДА на 10 днів.

Того ж дня Президент В.ЮЩЕНКО своїм указом відсторонив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від виконання повноважень голови КМДА строком на 15 днів.

Президент доручив провести в цей термін службове розслідування невиконання Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ своїх службових обов`язків, порушення ним Конституції та законів.

З цією метою В.ЮЩЕНКО створив комісію для проведення службового розслідування й призначив її головою віце-прем`єр-міністра Івана ВАСЮНИКА.